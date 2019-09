Duo moet Europees migratiepact smeden

dinsdag 10 september 2019 , 16:43

Bron: flickr/Takver

BRUSSEL (ANP) - In de nieuwe Europese Commissie krijgt de Zweedse commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) de taak een "pact" rond migratie en asiel te ontwikkelen. Als vicevoorzitter krijgt de Griek Margaritis Schinas (Bescherming Europese levenswijze) de opdracht hierop toe te zien. De oud-woordvoerder van huidig voorzitter Juncker moet in dat verband ook het overzicht houden op beleidsterreinen als veiligheid, werkgelegenheid en onderwijs.

De omschrijving ‘Bescherming Europese levenswijze’ roept in Brussel de vraag op of de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen migranten ziet als een bedreiging. "Een uiterst slecht signaal naar miljoenen Europeanen met een migratieachtergrond", vindt Europarlementariër Bas Eickhout.

"We moeten de legitieme angsten en zorgen over de impact van irreguliere migratie op onze economie en samenleving verminderen", gaf Von der Leyen als uitleg. "Onze Europese manier van leven gaat over onze waarden en de schoonheid van de waardigheid van elk menselijk individu."

Schinas moet de supervisie houden op zaken als de buitengrenzen, de paspoortloze Schengenzone en werken met herkomstlanden van migranten. Hij krijgt ook de taak wegen te vinden voor legale migratie, maar vooral voor het doorbreken van de patstelling rond de Dublinregels, die voorschrijven dat migranten asiel aanvragen in het land van aankomst. Voor de herverdeling van asielzoekers over het continent is daardoor nog altijd geen oplossing. "Zonder twijfel moeten we 'Dublin' hervormen. Daar gaan we intensief over spreken, een topprioriteit op de agenda", aldus Von der Leyen.

