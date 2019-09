Ierse Eurocommissaris Phil Hogan geeft brexitwaarschuwing

dinsdag 10 september 2019 , 14:42

DUBLIN (ANP) - De nieuwe beoogde EU-commissaris voor handel heeft direct kritiek geuit op de Britse brexitaanpak. De Ier Phil Hogan, die samen met de overige nieuwe commissieleden op 1 november aan de slag gaat, wees erop dat het zelfs mét een brexitakkoord nog zeker zes tot acht maanden gaat duren voordat individuele EU-lidstaten hem toestaan over handelsrelaties te praten met de Britten.

Volgens Hogan zou een no-dealbrexit nóg meer vertraging opleveren. Ook na een Britse uittreding zonder akkoord zouden namelijk alsnog afspraken moeten worden gemaakt over zaken als burgerrechten, financiële schikkingen en het heikele punt van de grens tussen het EU-land Ierland en het Britse Noord-Ierland. Daarmee herhaalt hij het EU-standpunt dat er niet meteen duidelijkheid is.

"Er zijn veel mensen in het Verenigd Koninkrijk bij wie nog niet is doorgedrongen dat we ook bij een chaotische brexit afspraken moeten maken over dezelfde punten", zei Hogan voor de Ierse televisie. "Er is wishful thinking dat die onderwerpen vanzelf verdwijnen, maar dat gebeurt niet."

Hogan, die nu nog als EU-commissaris verantwoordelijk is voor landbouw, richtte zijn pijlen ook op de Amerikaanse president Donald Trump, die hij protectionisme verweet. "Trump heeft klaarblijkelijk liever handelsoorlogen dan handelsakkoorden." Hogan zei indien nodig met de EU meer handelsafspraken te maken met landen buiten de VS om.

"Maar natuurlijk gaan we alles in het werk stellen om Trump in te laten zien dat hij verkeerd bezig is. We zijn hoopvol dat hij afstand zal nemen van het roekeloze gedrag dat we nu van hem hebben gezien in relatie met China en van uitspraken over de Europese Unie als veiligheidsrisico."

