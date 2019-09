Timmermans wordt Europese Commissaris voor klimaat

dinsdag 10 september 2019 , 12:17

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Frans Timmermans krijgt in de nieuwe Europese Commissie de portefeuille klimaat. De Nederlander (58) krijgt als eerste vicevoorzitter de taak alles wat met Europees klimaatbeleid heeft te maken de komende vijf jaar te overzien. Dat maakte aanstaand voorzitter Ursula von der Leyen bekend op een persconferentie in Brussel

Nederland had ingezet op een belangrijke portefeuille waarin Timmermans aan de top van de Brusselse informatiepiramide blijft. Dat is nu gewaarborgd.

De Deense Margrethe Vestager krijgt als andere ‘uitvoerende’ vicevoorzitter de verantwoordelijkheid voor alles wat met digitale zaken te maken heeft; onder meer mededinging valt onder haar. Valdis Dombrovskis (Letland) krijgt eveneens zo'n status. Hij krijgt economie, financiële diensten en kapitaalmarktenunie onder zich.

Timmermans gaat het werk leiden rond een ‘Green Deal for Europe’. Die behelst onder meer een wet die vastlegt dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. Hij krijgt klimaatactie onder zich, maar ziet ook toe op onder meer beleid over landbouw, transport, energie, en milieu en oceanen.

Er komen vijf 'gewone' vicevoorzitters: Buitenlandchef Josep Borrell (Spanje), Věra Jourová (Tsjechië, Waarden en transparantie), Margaritis Schinas (Griekenland, Bescherming Europese levenswijze), Maroš Šefčovič (Slowakije, Interinstitutionele betrekkingen en prognoses) en Dubravka Šuica (Kroatië, Democratie en demografie).

De Ier Phil Hogan wordt commissaris voor Handel en Didier Reynders (België) voor Justitie, maar ook rechtstaat. De Italiaanse oud-premier Paolo Gentiloni wordt 'vak-commissaris' voor Economie en de Pool Janusz Wojciechowski voor Landbouw.

Deze commissie moet een sterkere rol voor Europa in de wereld bewerkstelligen, zei Von der Leyen over haar "evenwichtige en ervaren Team for Europe". Alle commissarissen moeten in het eerste halfjaar naar elke lidstaat om naar mensen te luisteren. "Het doel is het leven makkelijker te maken voor mensen en bedrijven en te zorgen voor minder administratieve rompslomp", aldus de Duitse politica.

