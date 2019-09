Uitspraak Europees Hof: ‘Doorverkoop tweedehands e-books illegaal’

dinsdag 10 september 2019 , 17:27

gewijzigd

N i e u w bericht, meer informatie in laatste alinea

LUXEMBURG (ANP) - Het doorverkopen van tweedehands e-books is in strijd met de bescherming van het auteursrecht. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie geadviseerd in een Nederlandse zaak. De rechters volgen dergelijke adviezen veelal.

Nederlandse uitgevers waren naar de rechter gestapt uit onvrede over de praktijken van het bedrijf Tom Kabinet, dat een internetmarktplaats aanbiedt voor tweedehands e-books. De rechtbank in Den Haag vroeg om raad bij het EU-hof.

De advocaat-generaal stelt onder meer dat het risico bestaat dat kopers het e-book verder verspreiden tegen een "fractie van de oorspronkelijke prijs", ook als dat eigenlijk niet mag. Het is niet altijd mogelijk om legale kopieën te onderscheiden van illegale.

Het downloaden van content met eeuwigdurend gebruiksrecht zal gaan verdwijnen, aldus de adviseur, en plaatsmaken voor bijvoorbeeld abonnementen die toegang geven tot een volledige bibliotheek van e-books. Nieuwe vormen van toegang bieden meer inkomsten aan de rechthebbenden en distributeurs en geven gebruikers op flexibelere manier toegang tot veel meer inhoud, is de conclusie.

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) is blij met de conclusie van de advocaat-generaal, die de argumentatie van haar advocaat naar eigen zeggen "volledig" heeft gevolgd. De GAU wacht de uitspraak van het hof "in vertrouwen" af en verwacht dat Tom Kabinet haar huidige activiteiten dan zal moeten staken. De uitspraak wordt eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht.

Terug naar boven