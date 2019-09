Wekenlange schorsing Brits parlement begint maandag

maandag 9 september 2019 , 13:02

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP/RTR) - De wekenlange schorsing van het Britse parlement begint na de zitting van maandag. Dat heeft de woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson bekendgemaakt.

Het Britse Lagerhuis komt maandag nog bijeen, maar wordt daarna naar huis gestuurd tot de troonrede van de koningin. Die vindt op 14 oktober plaats. Het parlement heeft door de schorsing minder vergadertijd.

Tegenstanders van premier Johnson hebben tevergeefs geprobeerd die schorsing via de rechter tegen te houden. Zij vinden dat Johnson zijn bevoegdheden misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit, die over 52 dagen moet plaatsvinden.

De parlementariërs waren vorige week teruggekomen van zomerreces en moeten het werk nu dus weer staken. Het is de oppositie en opstandige Conservatieven nog wel gelukt in sneltreinvaart een wet door het parlement te loodsen die een brexit zonder deal moet voorkomen.

Die regelgeving is bedoeld om premier Johnson te dwingen om brexituitstel te vragen aan de EU als hij op 19 oktober nog geen nieuwe brexitdeal rond heeft. De premier heeft er geen geheim van gemaakt dat hij niet wil vragen om verschuiving van de brexitdeadline. Hij zegt op 31 oktober de EU te willen verlaten, met of zonder deal.

Terug naar boven