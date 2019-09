Johnson: nooit grenscontroles Noord-Ierland

maandag 9 september 2019 , 12:11

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse premier Boris Johnson heeft beloofd dat tussen Noord-Ierland en Ierland nooit grenscontroles zullen komen. Dat zei hij voorafgaand aan overleg met zijn Ierse ambtsgenoot Leo Varadkar in Dublin. Het vraagstuk hoe de Noord-Ierse grens openblijft na de brexit is tot nu toe het grootste struikelblok voor een scheidingsakkoord met de Europese Unie.

Johnson liet weten geen grote doorbraak te verwachten na het overleg met Varadkar. De Ierse minister-president liet op zijn beurt weten alleen genoegen te nemen met harde garanties over de grens met Noord-Ierland. "We zullen er niet mee akkoord gaan als juridische garanties worden vervangen door beloftes."

De grens tussen Noord-Ierland en Ierland wordt na de brexit een buitengrens van de EU, waardoor er in principe controles moeten plaatsvinden. Tegelijkertijd moet die grens openblijven volgens het Goede Vrijdagakkoord, dat in 1998 een einde maakte aan decennia aan twisten tussen pro-Ierse katholieken en Londen-gezinde protestanten in Noord-Ierland. De tijdelijke oplossing die Johnsons voorganger Theresa May met de EU overeenkwam, de zogeheten backstop, stuitte in het Britse parlement op onoverkomelijk verzet. Brexit-voorstanders vreesden dat het Verenigd Koninkrijk door die regeling alsnog jaren aan EU-regels gebonden zou blijven.

Johnson vindt de backstop een gruwel en liet na zijn aantreden weten geen akkoord met de EU te sluiten als Brussel blijft vasthouden aan die regeling. Ierland eist evenwel een geloofwaardige vervanging van de backstop. "In afwezigheid van alternatieve afspraken betekent geen backstop geen deal voor ons", zei Varadkar.

