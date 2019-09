Nederland komt Europese klimaatafspraken niet na

maandag 9 september 2019 , 8:06

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse regering komt haar belofte niet na te stoppen met verlenen van subsidies aan de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat stellen Milieudefensie en de Europese organisaties ODI en CAN Europe.

De organisaties analyseerden de concept-energie- en klimaatplannen die alle EU-landen indienden bij de Europese Commissie. Daarin horen lidstaten een overzicht te bieden van hun energiesubsidies en van hun plannen om deze af te bouwen. Eind dit jaar dienen alle lidstaten hun definitieve plannen in.

Daarin staat helemaal niets over de subsidies die Nederland verleent aan de productie en het gebruik van olie, kolen en gas. En ook ontbraken plannen om die subsidies af te bouwen. In werkelijkheid gaan er miljarden euro’s naar de fossiele industrie.

In 2013 sprak Nederland met Europa af om voor het jaar 2020 subsidies voor fossiele energie af te schaffen. Volgens de organisaties stelt de Europese Commissie dat Nederland nog ruim twee keer zoveel subsidie verleent aan fossiele energie als aan duurzame energie. Respectievelijk 2,5 miljard euro per jaar tegenover 1,1 miljard euro.

"Zo houden we klimaatvervuilende brandstoffen onnodig lang op de been. Ondanks de klimaatafspraken, blijft Nederland belastinggeld steken in de grootste oorzaak van deze klimaatcrisis: fossiele brandstoffen. Dit is onverantwoord", aldus Laurie van der Burg van Milieudefensie.

