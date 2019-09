Therese Coffey vervangt Rudd als minister

zondag 8 september 2019 , 11:00

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Therese Coffey vervangt Amber Rudd als minister van Pensioenen in de Britse regering. Dat hebben medewerkers van premier Boris Johnson bekendgemaakt.

Rudd stapte afgelopen nacht op uit onvrede over het brexitbeleid van de regering Johnson. Volgens Rudd is de regering alleen gefocust op een no-dealbrexit op 31 oktober en wordt er amper aan een deal met de Europese Unie gewerkt. Ook uitte de oud-minister haar onvrede over het wegsturen van 21 Conservatieve parlementsleden die tegen de regering hebben gestemd.

Eerder stapte ook de broer van Johnson, Jo, op als minister. Ook hij kon zich niet meer vinden in het beleid van de regering.

