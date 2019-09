Britse parlementariërs willen desnoods rechtszaak om brexituitstel

zaterdag 7 september 2019 , 16:59

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP) - Britse parlementariërs willen desnoods via de rechter afdwingen dat premier Boris Johnson een nieuwe wet uitvoert die een brexit zonder deal moet voorkomen. De premier heeft volgens Britse media gezegd dat hij die wet alleen "in theorie" hoeft na te leven.

De Conservatieve leider zei deze week ook al nog liever "dood in een greppel" te eindigen dan de EU weer om uitstel van de brexit te vragen. In de nieuwe wet die door de oppositie en opstandige partijgenoten door het parlement is geloodst, staat echter dat hij dat wel degelijk moet doen als hij op 19 oktober nog geen brexitdeal rond heeft. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt als het parlement toestemming geeft voor een brexit zonder deal.

De BBC bericht nu dat parlementariërs een juridisch team in het leven roepen om te zorgen dat de wet wordt uitgevoerd. De premier heeft steeds gezegd dat hij op 31 oktober uit de EU wil, met of zonder deal. Hij was fel tegen de nieuwe wet en drong tevergeefs aan op nieuwe verkiezingen nadat die was goedgekeurd door het Lagerhuis.

