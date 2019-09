Iran staakt beperking uraniumverrijking

zaterdag 7 september 2019 , 9:17

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Iran acht zich niet langer gebonden aan de beperkingen uit het atoomakkoord van 2015. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse Atoomenergieorganisatie Behrouz Kamalvandi. Het land is vrijdag begonnen met de verdere verrijking, nadat Iran dit afgelopen week al aankondigde.

"Wij kunnen ons uranium makkelijk verrijken tot boven de 20 procent", zegt Kamavandi. "Maar dat zijn we vooralsnog niet van plan." Wel gaat Iran betere centrifuges gebruiken om het uranium te verrijken, waardoor het proces een stuk sneller gaat.

Bij het verrijken met een gascentrifuge zoals Iran doet wordt het uranium gesplitst waarna er verschillende isotopen overblijven. Zo blijft de belangrijkste isotoop in hogere mate over. Als het tot 5 procent is verrijkt kan het worden gebruikt voor kernenergie, vanaf 20 procent kan uranium worden gebruikt in kernwapens.

Iran is volgens Kamalvandi weer begonnen met het verrijken van uranium omdat de andere betrokken partijen in het atoomakkoord zich ook niet aan de afspraken houden. "Wij houden ons pas weer aan de afspraken als zij dat ook doen. Ze hebben niet veel tijd meer om de deal te redden", aldus Kamalvandi.

Vorig jaar zegden de Verenigde Staten het akkoord eenzijdig op en werden weer zware sancties opgelegd aan Iran. Iran wil dat de Europese landen die het akkoord proberen te redden ervoor zorgen dat het land minder hard getroffen wordt door die strafmaatregelen.

De nucleaire waakhond van de Verenigde Naties is ingelicht over de nieuwe plannen van Iran. De agenten van het Internationaal Atoomenergieagentschap blijven welkom op de kerncentrales volgens de Iraanse woordvoerder.

Terug naar boven