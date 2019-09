Nieuwe Italiaanse regering stelt extra uitgaven voor

vrijdag 6 september 2019 , 11:49

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De nieuwe Italiaanse regering heeft een beleidsprogramma gepresenteerd. De protestpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) stellen hierin extra uitgaven voor. De regering wil hiermee de economische groei en ontwikkeling van het land stimuleren. Zo willen ze de uitgaven voor infrastructuur, onderwijs, onderzoek en zorg aanzwengelen. Daarnaast willen ze geplande btw-verhoging stil leggen. Om de overheidsfinanciën niet in gevaar te brengen stellen ze onder andere voor een webbelasting voor multinationals in te voeren.

In augustus 2019 raakte de regering van M5S en het rechts-populistische Lega in een wekenlange politieke crisis, waarna de Italiaanse premier zijn ontslag aanbod. Om nieuwe verkiezingen te voorkomen legden dee Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij hun vijandschap bij, en vormden samen een nieuwe regering.

De politiek crisis werd mede veroorzaakt door de aanhouende twist over de Italiaanse begroting die niet in lijn was met de Europese regels. Italië had voor 2019 een expansief begrotingsbeleid voorgesteld om meer groei en welvaart te creëren. De Commissie accepteerde de begroting niet en drong juist aan op bezuinigingen om de staatschuld terug te dringen. Het is onduidelijk hoe de beleidsplannen van de nieuwe Italiaanse regering zullen gaan uitpakken voor de financiële situatie van Italië.

Bron: www.repubblica.it

Terug naar boven