Hogerhuis buigt zich weer over brexitwet

vrijdag 6 september 2019 , 2:00

BREXIT

LONDEN (ANP) - Het Britse Hogerhuis buigt zich vrijdagochtend weer over een wetsvoorstel dat kan leiden tot uitstel van de brexit. Het is de verwachting dat de behandeling van het wetsvoorstel daar voor het einde van de middag wordt afgerond.

In het wetsvoorstel staat dat premier Boris Johnson moet vragen om nieuw uitstel van het Britse vertrek uit de EU als het hem niet tijdig lukt een deal rond te krijgen, tenzij het parlement toestemming geeft voor een brexit zonder deal. De regering was fel tegen het plan.

Het voorstel was woensdag al in sneltreinvaart door het Lagerhuis geloodst. Daarna is het naar het het Hogerhuis, het House of Lords, gestuurd. Als daar nog amendementen worden aangebracht, moet daar later ook worden over gestemd in het Lagerhuis.

Daarna moet ook de koningin de wet nog tekenen, maar dat wordt gezien als een formaliteit.

Terug naar boven