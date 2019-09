Kabinet onderzoekt trainingsmissie Mali

donderdag 5 september 2019 , 19:12

MALI

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat mogelijk militairen in Mali trainen. Er ligt een verzoek van de Fransen om deel te nemen aan de missie. Het zou gaan om enkele tientallen militairen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid en wenselijkheid het verzoek in te willigen, schrijven ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Het gaat om deelname aan de Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF). De Fransen hebben dertien Europese landen gevraagd eraan mee te doen. De multinationale trainingsmissie moet in totaal 450 militairen gaan tellen.

Deze militairen moeten actief worden in de regio Liptako Gourma. Dat is het grensgebied van Burkina-Faso, Niger en Mali. Ze moeten daar de Malinese strijdkrachten ondersteunen door middel van training, advisering en begeleiding, aldus beide ministers. In Liptako Gourma zijn rebellen en criminelen actief. De Malinezen moeten er ook illegale migratie bestrijden.

Nederland beëindigde net drie maanden geleden een bijdrage aan de VN-missie in Mali.

Terug naar boven