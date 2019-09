Brussel: uitstel brexit alleen met goede reden

donderdag 5 september 2019 , 15:18

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Als het Verenigd Koninkrijk om uitstel wil vragen van het vertrek uit de EU moet het daar wel een goede reden voor geven. Dat zei een woordvoerster van de Europese Commissie op vragen over de wens van een meerderheid van het Britse Lagerhuis om de beoogde vertrekdatum van 31 oktober met drie maanden op te schuiven.

De regeringsleiders van de 27 overige lidstaten hebben al twee keer ingestemd met uitstel van de brexit, die oorspronkelijk eind maart had moeten plaatsvinden. Mocht Londen opnieuw een verzoek doen, dan is het opnieuw aan hen om daar (unaniem) over te besluiten. Wat een goede reden zou zijn en hoe dat wordt vastgesteld, kan pas worden besproken als er een officieel verzoek ligt, aldus de zegsvrouw.

Brussel gaat er ondanks de politieke ontwikkelingen in Londen van uit dat de Britten op 31 oktober vertrekken. Bij voorkeur met een akkoord. De Britse brexitgezant David Frost is vrijdag voor de tweede keer deze week in Brussel voor technische besprekingen. Nieuwe concrete voorstellen zijn er nog altijd niet, aldus de woordvoerster.

Terug naar boven