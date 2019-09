Europees terrorismeregister gelanceerd

donderdag 5 september 2019 , 10:30

BRUSSEL (ANP) - Gerechtelijke autoriteiten in Europa gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen terrorisme. Om terreurverdachten sneller te kunnen opsporen en berechten is mede op initiatief van Nederland een antiterrorismeregister opgetuigd bij Eurojust in Den Haag. Dat agentschap staat nationale opsporingsinstanties bij en vervult een coördinerende rol in ruim 200 aan terrorisme gerelateerde onderzoeken in Europa.

Het register is deze week in gebruik genomen. Justitieministers van Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en de Benelux-landen lanceerden het initiatief vorig jaar in Parijs. Gebleken was dat beschikbare informatie over terreurverdachten soms blijft ‘hangen’ in een land. Het register moet het mogelijk maken snel mogelijke verbanden te leggen tussen zaken.

Sommige lidstaten deelden al informatie over terrorisme, maar dat gebeurde nog niet systematisch tussen alle EU-landen. Via het register kunnen gegevens over onderzoeken, vervolging, rechtszaken en veroordelingen snel en veilig worden uitgewisseld.

Terug naar boven