Brits Lagerhuis stemt tegen verkiezingen op 15 oktober

woensdag 4 september 2019 , 22:43

Bron: Wikimedia/Jon Curnow

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson heeft in het Lagerhuis onvoldoende steun gekregen voor zijn plan op 15 oktober nieuwe verkiezingen te houden. 298 parlementariërs stemden voor een nieuwe stembusgang, maar dat was minder dan de helft. De Conservatieve premier had de steun van twee derde van de parlementariërs nodig gehad om zijn plan voor nieuwe verkiezingen te kunnen doorzetten.

Johnson riep woensdagavond op tot nieuwe verkiezingen, direct nadat een meerderheid van het Lagerhuis had ingestemd met een wetsvoorstel over het voorkomen van een brexit zonder akkoord met de Europese Unie.

