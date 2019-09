Lagarde: 'ECB moet beleid tegen het licht houden'

woensdag 4 september 2019 , 14:43

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/RTR) - Het is tijd voor de Europese Centrale Bank (ECB) om zijn beleid onder de loep te nemen. Dat heeft de beoogde nieuwe ECB-president Christine Lagarde gezegd tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. Volgens Lagarde is dat nodig, omdat de vorige evaluatie alweer van 2003 dateert. "Dat is lang geleden en er is sindsdien veel veranderd voor de ECB."

Lagarde zei dat de bank wat haar betreft "beweeglijk" moet reageren op de inflatie die aanhoudend te laag blijft. Wat haar betreft moet die omhoog naar net onder de 2 procent. Daarmee volgt ze de lijn van Mario Draghi, de huidige ECB-baas en het doorsnee beleid van de centrale bank. Wel gaf ze aan dat het inflatiedoel nauwkeuriger kan worden omschreven.

Het beleid van de ECB zal de komende tijd nog zeer ruim zijn, zo voorziet Lagarde. Daarbij moet de centrale bank wel de negatieve gevolgen van dat beleid in de gaten houden. De financiële markten verwachten in september een nieuw pakket aan stimuleringsmaatregelen. Volgens Lagarde is het wel de taak van de centrale bank om naar de markten te luisteren, maar is het niet nodig dat de bank zich door investeerders laat leiden. Volgens de Française moet de bank zich breder oriënteren.

Lagarde benadrukte verder dat het een van de taken is van de ECB om de klimaatverandering tegen te gaan. "Mijn persoonlijke mening is dat iedere instelling het risico van klimaatverandering en bescherming van het milieu als kern van zijn beleid moet hebben", zei ze. "Uiteraard is prijsstabiliteit het belangrijkste mandaat."

Een eigen cryptomunt vanuit centrale banken, is volgens Lagarde het onderzoeken waard. Zo'n munt zou als reserve kunnen dienen. Ook over andere digitale valuta heeft Lagarde een mening. Zogenoemde stablecoins zoals de door Facebook geplande Libra-munt, moeten volgens haar aan alle regels voldoen voordat ze toegelaten kunnen worden.

Terug naar boven