Johnson wil verkiezingen op 15 oktober

woensdag 4 september 2019 , 13:38

Bron: wikimedia/Annika Haas

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson heeft de oppositieleider uitgedaagd zich uit te spreken voor verkiezingen op 15 oktober. Hij zei dat zijn regering klaar is voor een brexit op 31 oktober en dat alleen de "overgavewet" van de oppositie dat in de weg staat.

Het parlement buigt zich later vandaag over het wetsvoorstel waar Johnson op doelde. Dat is ingediend door politieke tegenstanders die een brexit zonder deal willen voorkomen. Het voorstel zou Johnson verplichten om uitstel van het Britse vertrek uit de EU te vragen als hij niet tijdig een brexitdeal rondkrijgt.

Johnson wil beslist geen nieuw brexituitstel, maar kan ook niet zomaar nieuwe verkiezingen uitschrijven. Daar moet twee derde van de parlementariërs mee instemmen en zoveel steun heeft hij niet. Dat betekent dat de steun van de oppositie nodig is.

De premier vroeg oppositieleider Jeremy Corbyn in het parlement te bevestigen dat hij bereid is tot nieuwe verkiezingen op 15 oktober als zijn "overgavewet" wordt goedgekeurd. De leider van de linkse Labourpartij heeft echter al gezegd daar niet zomaar mee in te stemmen.

Corbyn heeft andere oppositiepartijen verteld dat hij pas nieuwe verkiezingen wil als een no-dealbrexit van tafel is. "Jeremy heeft duidelijk gemaakt dat Labour snel een landelijke verkiezing wil, maar dat we niet in de trucs van Boris Johnson trappen", aldus zijn kantoor in een verklaring.

