Britse regering verliest coalitiemeerderheid in het Lagerhuis

dinsdag 3 september 2019 , 17:56

gewijzigd

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP/RTR) - Premier Boris Johnson is zijn meerderheid in het Lagerhuis kwijtgeraakt nadat het conservatieve parlementslid Philip Lee is overgestapt naar de Liberal Democrats. Lee liep tijdens een toespraak van Johnson in het parlement over naar de andere kant van de zaal.

"De conservatieve regering zoekt te hard naar een beschadigende brexit", stelt Lee in een verklaring over zijn overstappen. "Levens en de leefbaarheid van het land worden onnodig op het spel gezet en het is gevaarlijk voor de integriteit van het Verenigd Koninkrijk."

De regering van Jonhson had een meerderheid van één zetel in het Lagerhuis, door het overstappen van Lee naar de oppositie is hij die kwijt. "Na lang nadenken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik onze grondwet en ons land niet meer goed kan dienen als Conservatief Parlementslid", twittert Lee. Hij is 27 jaar lid geweest van de partij van Johnson.

Voor Johnson kan dit een gevoelige nederlaag zijn. Voor de premier is het nu moeilijker om zijn plannen er in het parlement door te krijgen. Een motie tegen een no-deal brexit, waar mogelijk woensdag over wordt gestemd, lijkt hierdoor eerder aangenomen te worden.

Terug naar boven