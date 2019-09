Italië: formerende partijen presenteren beleidsprogramma

dinsdag 3 september 2019 , 16:26

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse PD hebben een gezamenlijk beleidsprogramma onthuld. Dat bestaat uit de plannen die de basis moeten vormen voor een regeringscoalitie met die twee partijen.

Protestpartij M5S en de sociaaldemocratische PD rolden voorheen nog vechtend over straat, maar willen nu toch samen het land gaan besturen. Zo kunnen ze voorkomen dat vervroegd verkiezingen worden gehouden. Dat was de wens van de rechts-populistische Lega. Die partij regeerde eerst met M5S, maar heeft de samenwerking beëindigd.

In de lijst van M5S en PD staan onder meer de introductie van minimumloon. Ook willen ze meer geld uittrekken voor onderwijs. Leden van protestpartij M5S mogen zich nog wel uitspreken over de samenwerking. Ze doen dat dinsdag via internet.

