Brexitminister Barclay tegen EU: wees creatief en flexibel voor overeenkomst

dinsdag 3 september 2019 , 10:40

BERLIJN (ANP/RTR) - De Europese Unie moet zich "creatief en flexibel" opstellen in de brexitonderhandelingen rondom de Ierse grens. Dat zei brexitminister Stephen Barclay in een interview met de Duitse krant Die Welt. Barclay weigert de huidige positie van de EU-onderhandelaar Michel Barnier te accepteren, die erop hamert dat de al bestaande brexitdeal niet onderhandelbaar is.

Volgens Barclay zijn niet alle EU-leden even hard in hun positie. "Ze staan open voor creatieve en flexibele oplossingen en zijn geïnteresseerd in meer details over de mogelijkheden. Met of zonder deal, het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU op 31 oktober."

De huidige voorwaarden van de brexitdeal, die nog door de ex-premier Theresa May waren afgesproken, bevatten een zogeheten backstop voor de Ierse grens. De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden tot er een alternatief is gevonden. De Britse premier Boris Johnson wil af van dit vangnet, omdat de Britten daarmee volgens hem nog tijden aan de leiband van de Europese Unie zouden lopen, ook als de brexit een feit is.

