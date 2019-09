Pleidooi in Wilders-zaak kan snel klaar zijn

dinsdag 3 september 2019 , 4:15

PROCES WILDERS

SCHIPHOL (ANP) - Het hoger beroep in het 'minder Marokkanen-proces' van PVV-voorman Geert Wilders gaat dinsdag verder met het pleidooi van zijn advocaat. Hiervoor zijn vier zittingsdagen uitgetrokken. De vraag is echter hoe lang het proces gaat duren.

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft al aangegeven dat hij direct gaat vragen het proces aan te houden, omdat er opnieuw stukken zijn opgedoken waaruit bemoeienis van voormalig minister van Justitie Ivo Opstelten zou blijken in de beslissing Wilders te vervolgen. Wilders is aanwezig bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, liet hij al weten.

De opgedoken nota kwam vorige week via RTL Nieuws naar buiten. Via een WOB-procedure probeert RTL stukken boven tafel te krijgen over de vermeende invloed van het ministerie op de vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie. De rechtbank Midden-Nederland buigt zich daar momenteel over.

In juli eiste het OM in hoger beroep een geldboete van 5000 euro tegen Wilders, hetzelfde als in eerste aanleg. De rechtbank achtte de PVV-voorman eind 2016 wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde hem geen straf op.

Op 19 maart 2014 stelde Wilders zijn publiek tijdens een bijeenkomst drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder "Minder! Minder!" als antwoord op deze vragen. Hiermee zette de politicus volgens het OM aan tot haat.

