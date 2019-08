Britten protesteren tegen Johnson

zaterdag 31 augustus 2019 , 14:45

LONDEN (ANP/AFP/RTR) - Duizenden Britten zijn zaterdag in diverse steden de straat opgegaan om te protesteren tegen premier Boris Johnson en diens controversiële stap om het parlement te laten schorsen vlak voor de brexit. De grootste demonstratie was vlak bij Johnsons ambtswoning aan de Londense Downing Street.

De Britse politiek gaat een rumoerige periode tegemoet. Het parlement komt komende week na het zomerreces weer bijeen en de oppositie zal pogingen doen om de schorsing tegen te gaan. Parlementariërs hebben minder vergadertijd in de aanloop naar de brexit. Johnson wil hoe dan ook op 31 oktober uit de EU stappen, met of zonder overeenkomst.

Behalve in Londen waren er demonstraties in onder andere York, Newcastle, Bristol, en Belfast. Het motto van de betogingen was 'stop de coup'. Johnson wordt verweten dat hij met de schorsing de politiek buitenspel zet.

