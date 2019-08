Britse boeren willen heffing op EU-goederen

vrijdag 30 augustus 2019 , 17:22

LONDEN (ANP/RTR) - Britse boeren willen dat het Verenigd Koninkrijk in het geval van een no-dealbrexit importheffingen instelt op verschillende agrarische producten. De National Farmers Union (NFU) wil dat de regering die importheffingen instelt voor onder meer eieren, sommige zuivelproducten, planten en granen.

Britse agrarische producten krijgen na een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder afspraken vermoedelijk te maken met importheffingen. De voormalige Britse premier Theresa May kondigde echter aan dat de Britten geen extra belasting zouden heffen op dergelijke producten. Daarmee wilde May een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland voorkomen.

De NFU ziet echter geen kans dat de EU reageert door ook geen importheffingen in te stellen. Voorzitter Minette Batters liet in een verklaring weten dat er nu niets is om te voorkomen dat de deuren voor "belastingvrije" producten uit de EU wagenwijd open staan. Door de EU-heffingen worden er volgens haar minder Britse producten uitgevoerd, waardoor een overschot ontstaat op de Britse eilanden. De prijs komt verder onder druk te staan door goedkope import uit de EU, verwacht Batters.

Terug naar boven