Brussel wacht nog op Britse brexitvoorstellen

vrijdag 30 augustus 2019 , 13:04

Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wacht nog op concrete voorstellen die de patstelling rond het akkoord over het Britse vertrek uit de EU kunnen doorbreken. Van de Britse brexitonderhandelaar David Frost wordt met name verwacht dat hij alternatieven voor de backstop aandraagt, zei een woordvoerster vrijdag. Die moeten wel in overeenstemming zijn met het terugtrekkingsakkoord, herhaalde zij.

Frost was deze week in Brussel voor technische besprekingen, die volgende week worden voortgezet. De frequentie wordt opgevoerd naar twee keer per week. "Wij hebben altijd gezegd dat onze deur open blijft staan", aldus de zegsvrouw.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is benieuwd naar de voorstellen. Hij sprak vrijdag in Helsinki met zijn Britse ambtgenoot Dominic Raab om daar navraag naar te doen. Een brexit zonder afspraken zou heel negatief zijn voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor Europa, herhaalde Blok. "Maar we hebben nog tijd, die moeten we wijs gebruiken."

Blok gaf aan dat het probleem rond de Ierse grens niet kan worden opgelost als niet ook naar de details wordt gekeken. Aan het bestaande terugtrekkingsakkoord wordt niet getornd, zei hij over het bekende EU-standpunt.

