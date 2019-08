Europees team helpt Bolivia bij Amazonebranden

vrijdag 30 augustus 2019 , 12:32

Bron: Cameron Strandberg

BRUSSEL (ANP) - Een team deskundigen uit EU-landen gaat Bolivia helpen bij het bestrijden van de branden in het Amazonegebied. Het Zuid-Amerikaanse land heeft de hulp ingeroepen van het burgerbeschermingsprogramma van de Europese Unie.

Het team wordt ingezet om de verspreiding van de branden in de oostelijke regio Chiquitania tegen te gaan. De experts zullen binnen enkele dagen arriveren, aldus de Europese Commissie. Mogelijk volgt later meer assistentie.

"De EU is solidair met Bolivia en alle landen in de regio die zijn getroffen door deze verwoestende branden", zegt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisismanagement). "We hebben een gemeenschappelijke plicht samen te werken om onze omgeving te beschermen."

