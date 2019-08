Frankrijk gaat voor brexit proefdraaien

vrijdag 30 augustus 2019 , 12:28

Bron: © European Union, 2016

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk gaat voor de deadline van de brexit een maand lang proefdraaien met de verwerking van grensoverschrijdend verkeer om bedrijven goed voorbereid te laten beginnen aan het tijdperk zonder Groot-Brittannië in de Europese Unie.

"Gedurende een maand zullen we voor een groot aantal bedrijven doen alsof de brexit al een feit is. We gaan een soort van generale repetitie houden zodat we klaar zijn eind oktober", zei Gerald Darmanin, de Franse minister van Financiën. Ongeveer zevenhonderd extra douanebeambten zijn aangesteld. Bedrijven moeten daarnaast bij de douane van tevoren online aangifte doen van goederen die de grens over moeten naar Groot-Brittannië.

Bedrijven zijn reeds gewaarschuwd voor lange wachttijden voor vrachtwagens die goederen vervoeren tussen het vasteland van Europa en Groot-Brittannië. Frankrijk exporteert onder meer grote hoeveelheden wijn, andere alcoholische dranken en zuivelproducten naar het land.

