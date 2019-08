Duitse ECB-bestuurder: nu geen noodzaak voor obligatie-opkoop

vrijdag 30 augustus 2019 , 10:15

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) hoeft momenteel niet verder in te grijpen op de obligatiemarkt om de economie een zetje in de goede richting te geven. Dat stelt de Duitse ECB-bestuurder Sabine Lautenschläger. Volgens haar zijn er momenteel geen signalen dat er risico is op deflatie. Het weer opstarten van een obligatie-opkoopprogramma, de zogeheten Quantitative Easing, is daarom volgens haar niet nodig.

Lautenschläger deed haar uitspraken in een interview met zakenmedium MNI. Haar woorden zijn nagenoeg gelijk aan die van mede ECB-bestuurder Klaas Knot, tevens president van De Nederlandsche Bank (DNB), van donderdag. Knot zou wel openstaan voor een eventuele renteverlaging.

Lautenschläger noemde een tariefsverlaging een onderdeel van de standaardbeleidsinstrumenten van de ECB. Het is volgens haar logisch eerst aan standaardmaatregelen te denken alvorens je ingrepen doet die minder gewoon zijn.

