Britse minister: EU-top wordt keerpunt voor brexit

vrijdag 30 augustus 2019 , 11:10

Bron: Tomasz Baranowski

LONDEN (ANP/RTR) - Het volgende keerpunt voor de brexit wordt de top van de Europese Unie op 17 en 18 oktober, waaruit hopelijk iets nieuws komt om over te debatteren in het Lagerhuis. Dat zei de Britse minister van Transport, Grant Shapps, vrijdag tegen de BBC.

"Het eerstvolgende belangrijke moment ligt rond de volgende EU-top, die toch pas medio oktober is, en dan is er misschien nieuws om over te praten", zo verwees hij naar de verlengde schorsing van het Britse parlement. Dat geeft volgens hem nog voldoende tijd om te praten over "welk nieuws er ook komt uit deze extra inspanning van de EU en onze diplomaten om tot een akkoord te komen".

In een interview met de nieuwszender Sky zei Shapps dat Groot-Brittannië wel degelijk voorstellen heeft gedaan om de zogeheten backstop voor de Ierse grens te vervangen. De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden tot er een alternatief is gevonden.

Shapps ontkende dat Londen heeft verzuimd met concrete voorstellen te komen, zoals Ierland en andere EU-landen beweren. "Het is gewoon niet waar."

