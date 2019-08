Enorm Trump-beeld verdeelt dorp Slovenië

donderdag 29 augustus 2019 , 18:56

LJUBLJANA (ANP/AFP) - Een 8 meter hoog beeld van de Amerikaanse president Donald Trump zorgt voor verdeeldheid in een Sloveens dorp. Het kunstwerk wordt pas zaterdag officieel onthuld, maar lokt nu al boze reacties uit. Een man probeerde het deze week omver te rijden met een tractor.

De enorme houten beeltenis van Trump is neergezet in het dorp Sela pri Kamniku, op zo'n 30 kilometer van hoofdstad Ljubljana. Elders in het land is eerder ook al een beeld geplaatst van first lady Melania, die uit Slovenië komt.

Het Trump-beeld komt uit de koker van architect Tomaz Schlegl, die een statement wil maken over populisme. In het kunstwerk zit een mechanisme waarmee Trump zowel vriendelijk als "heel erg eng" kan kijken. Dat moet de hypocrisie van populisten symboliseren.

"Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog krijgt het populisme de overhand. Kijk naar Johnson, kijk naar Trump, kijk naar onze president of Orbán", zei Schlegl. "Waar gaat het heen met de wereld?"

De architect erkent dat sommige omwonenden minder gecharmeerd zijn van het beeld. Die klagen over landschapsvervuiling. Andere dorpsbewoners zijn volgens hem wel enthousiast en hebben zelfs geholpen bij de bouw.

Critici hoeven zich in elk geval niet lang te ergeren. De eigenaar van het land waar de houten Trump staat, heeft onder druk van andere dorpelingen besloten dat het beeld maar twee maanden mag blijven staan. Daarna wordt het in brand gestoken.

