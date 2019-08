EU verlengt heffingen op Chinese fietsen

donderdag 29 augustus 2019 , 12:43

BRUSSEL (ANP) - De Europese heffingen op Chinese fietsen worden met vijf jaar verlengd. De Europese Commissie heeft dat donderdag besloten. De maatregel is bedoeld om het "dumpen" van goedkope fietsen op de Europese markt tegen te gaan.

De importtarieven, voor het eerst ingesteld in 1993, lopen op tot 48,5 procent. Die gelden ook voor fietsen die worden ingevoerd uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka, Tunesië, Cambodja, Pakistan en de Filipijnen, omdat is gebleken dat Chinese fietsen vanuit deze landen worden doorgevoerd naar de EU.

Afschaffing van de heffingen zou de Europese fietsenbranche forse schade toebrengen, is gebleken uit onderzoek van de Europese Commissie. In 22 lidstaten van de EU worden jaarlijks in totaal meer dan 11 miljoen fietsen geproduceerd. Dat is goed voor 100.000 banen.

