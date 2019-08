NS: meer mensen in internationale treinen

donderdag 29 augustus 2019 , 7:51

Bron: © European Union, 2017

UTRECHT (ANP) - In de maanden juni, juli en augustus stapten bijna 917.000 mensen in een trein om de grens over te gaan. Dat is een groei van 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt NS International. De intercity naar Berlijn was met 19 procent meer passagiers de grootste stijger, naar Brussel nam het internationale passagiersaantal toe met 11 procent.

De gemiddelde stijging van het internationale treinverkeer was de grootste ooit voor de NS in de zomermaanden. In 2018 bedroeg de groei in de zomer 10 procent, terwijl het jaar daarvoor sprake was van 6,4 procent meer reizigers.

De groeiende populariteit komt volgens de NS enerzijds doordat de internationale verbindingen zijn uitgebreid en op trajecten reistijden zijn verkort. Daarnaast is de aandacht voor de trein gegroeid, zegt directeur NS International Heike Luiten. "Mensen worden zich steeds beter bewust van de impact van reizen op het klimaat en milieu. De trein wordt vaker overwogen als duurzaam alternatief voor het vliegtuig."

In heel 2018 reisden 3,5 miljoen mensen vanuit Nederland met de trein naar het buitenland.

