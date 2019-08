Britse koningin keurt schorsing parlement goed

woensdag 28 augustus 2019 , 17:43

ABERDEEN (ANP/RTR) - De Britse koningin Elizabeth II heeft de wekenlange schorsing van het Britse parlement goedgekeurd. Die moet volgens haar adviesraad beginnen in de week van 9 september en duren tot 14 oktober, als zij haar troonrede houdt.

In de verklaring van de raad, de Privy Council, staat dat de schorsing "niet eerder dan maandag 9 september en niet later dan donderdag 12 september" begint. Britse parlementariërs keren op 3 september terug van zomerreces en moeten het werk een week later dus weer staken.

Premier Boris Johnson had de vorstin gevraagd om de schorsing, die 'prorogation' wordt genoemd. Dat verzoek is omstreden, omdat het parlement daardoor veel minder vergadertijd heeft in de aanloop naar het Britse vertrek uit de EU. Dat moet op 31 oktober plaatsvinden.

In het parlement bestaat grote ongerustheid over de naderende brexitdeadline. Johnson heeft gezegd dat hij op 31 oktober sowieso uit de EU wil, ook als het niet lukt een nieuwe brexitdeal te sluiten. Veel Lagerhuisleden, onder wie ook partijgenoten van de premier, willen echter absoluut geen chaotische brexit zonder deal.

Britse media berichten dat zeker twee leiders van oppositiepartijen nog brieven naar de koningin hadden gestuurd. Zowel Jeremy Corbyn van Labour als Jo Swinson van de Liberal Democrats vroegen om een ontmoeting met de vorstin.

"Ik heb naar de koningin geschreven om mijn bezorgdheid uit te drukken over het ondemocratische plan van Boris Johnson om het parlement te sluiten", stelde Swinson volgens Sky News. Ook Corbyn is fel tegen de schorsing, die hij vergeleek met een "ramkraak op de democratie".

Inmiddels is op een website van het parlement ook een petitie gestart tegen de geplande schorsing. Die is in korte tijd honderdduizenden keren ondertekend.

