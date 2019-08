Johnson stelt opening parlementsjaar uit

woensdag 28 augustus 2019 , 11:38

LONDEN (ANP/RTR) - De opening van het Britse parlementaire jaar wordt vijf dagen uitgesteld naar 14 oktober, maar het parlement heeft tijd genoeg om over de brexit te debatteren. Dat zei de Britse premier Boris Johnson. Hij ontkende dat hij het parlement buitenspel wil zetten bij de brexit.

De opening van het parlementaire jaar gebeurt in Londen met de Queen's Speech, de Britse versie van de troonrede. In die speech zet het kabinet zijn beleid uiteen, in dit geval dus ook voor de brexit.

Woensdag meldden Britse media op basis van bronnen rond de regering dat Johnson koningin Elizabeth ging vragen om het parlement te schorsen. Door de opening van het parlement uit te stellen zouden parlementsleden niet genoeg tijd meer hebben om het beleid van Johnson aan te passen. De Britse premier wil op 31 oktober hoe dan ook de EU verlaten, ook als dat zonder overeenkomst moet.

