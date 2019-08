Spaans marineschip haalt migranten Italië op

dinsdag 27 augustus 2019 , 21:06

MADRID (ANP/RTR) - Een Spaans marineschip heeft alsnog vijftien geredde migranten opgehaald in een Italiaanse haven. Het vaartuig voer de halve Middellandse Zee over om de relatief kleine groep op te pikken.

Madrid stuurde het schip Audaz een week geleden op pad. Het was toen nog de bedoeling migranten van het schip Open Arms te halen. Die had oorspronkelijk 147 mensen opgepikt op zee, maar mocht niet aanleggen in Italië. De patstelling rond de boot leidde tot een diplomatieke ruzie tussen Rome en Madrid.

De Audaz was net vertrokken uit Cádiz toen de overgebleven migranten op de Open Arms alsnog aan land mochten gaan op Lampedusa. Het Spaanse marineschip keerde niet om, maar voer naar dat Italiaanse eiland en arriveerde daar vrijdag. Toen bleek dat de migranten opgehaald moesten worden op Sicilië.

Ook andere EU-landen hadden aangeboden om migranten over te nemen, maar alleen Spanje stuurde een schip. Een bron binnen de Spaanse regering zegt dat het niet praktisch was de Audaz te laten omkeren en ander vervoer te regelen voor de migranten.

