Britse oppositie overlegt over brexitstrategie

LONDEN (ANP) - De Britse oppositie heeft topoverleg gehouden over een gezamenlijke strategie om een brexit zonder deal af te wenden. De verschillende partijen kwamen bijeen op initiatief van Jeremy Corbyn, de leider van de grootste oppositiepartij Labour.

De oppositie maakt zich grote zorgen over de brexitstrategie van premier Boris Johnson. Die heeft gezegd dat zijn land op 31 oktober de EU zal verlaten, met of zonder deal. Een meerderheid van het parlement heeft zich eerder uitgesproken tegen dat scenario.

Corbyn heeft eerder gezegd dat hij een motie van wantrouwen wil indienen tegen Johnson. Corbyn wil dan zelf tijdelijk premier worden en brexituitstel regelen. Dat plan stuitte echter op verzet, onder meer bij antibrexitpartij Liberal Democrats (LibDem).

Corbyn zou inmiddels gas hebben teruggenomen. Hij heeft op de bijeenkomst toegezegd dat hij niet meteen komt met een motie van wantrouwen, bericht The Guardian op basis van bronnen. Er wordt eerst gekeken of een no-dealbrexit kan worden geblokkeerd met nieuwe voorstellen in het parlement.

LibDem-leider Jo Swinson zei naderhand tegen de BBC dat een motie van wantrouwen als laatste redmiddel kan worden ingezet. "Maar het hoofdvoorstel is de wetgevende route nemen."

