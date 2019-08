EHRM veroordeelt Rusland in Magnitski-zaak

dinsdag 27 augustus 2019 , 11:35

STRAATSBURG (ANP) - Rusland heeft tal van regels geschonden in de zaak van advocaat Sergej Magnitski die tien jaar geleden overleed in een Russische gevangenis. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeelt Moskou daarom tot betaling van in totaal 34.000 euro schadevergoeding aan Magnitski’s vrouw en moeder.

De 37-jarige jurist was een belangrijke getuige in een proces over belastingontduiking. Hij werd voor belastingfraude aangeklaagd en vastgezet nadat hij Russische overheidsfunctionarissen van corruptie had beschuldigd.

Magnitski is mishandeld in de gevangenis en overleed daar door gebrek aan adequate medische zorg, oordeelt het hof in Straatsburg. Zijn aanhouding was op zich niet onrechtmatig, maar zijn voorarrest van een jaar was volgens de rechters veel te lang. Zij bekritiseren ook zijn "oneerlijke" postume veroordeling voor belastingontwijking in 2013.

De VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en de drie Baltische staten hebben een wet vernoemd naar Magnitski, waarmee sancties aan Russische mensenrechtenschenders (kunnen) worden opgelegd. De EU werkt ook aan zo'n systeem.

