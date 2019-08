Verkiezingen Kosovo op 6 oktober

maandag 26 augustus 2019 , 16:27

Bron: European Commission

PRISTINA (ANP/AFP) - De vervroegde parlementsverkiezingen in Kosovo zullen gehouden worden op 6 oktober. Dat meldt de president van het kleine Balkanland Hashim Thaçi. Eerder werd nog 8 september als datum genoemd voor de verkiezingen.

De Kosovaarse premier Ramush Haradinaj nam op 19 juli ontslag nadat hij eerder een dagvaarding had ontvangen van het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden.

Haradinaj was commandant van de etnisch Albanese militie UÇK (Kosovo Bevrijdingsleger) die de Servische provincie Kosovo met geweld wilde afscheiden van Servië. Dat lukte uiteindelijk na een bloedige strijd in de jaren 1998-2000 en dankzij bombardementen op Servië door westerse landen. In 2008 riep Kosovo de onafhankelijkheid uit. Servië heeft deze stap nooit aanvaard en eist het gebied terug.

Terug naar boven