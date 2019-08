G7-landen trekken 20 miljoen uit voor Amazone

maandag 26 augustus 2019 , 16:05

Bron: The Council of the European Union

BIARRITZ (ANP/AFP) - De G7-landen hebben besloten om 20 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding van de bosbranden in de Amazone. De Franse president Emmanuel Macron zei maandag in Biarritz dat het geld voornamelijk is bedoeld voor de inzet van blusvliegtuigen.

De regenwouden in Brazilië kampen met een recordaantal natuurbranden. Macron had eerder gedreigd het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en Latijns-Amerika te blokkeren als de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, een klimaatscepticus, niet meer zou doen om de branden te bestrijden.

De landen van de G7, bestaande uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten, zijn ook overeengekomen om een herbebossingsprogramma te ondersteunen. Dat plan zal volgende maand bij de Verenigde Naties worden gepresenteerd.

Bolsonaro zit niet te wachten op hulp vanuit de G7. Hij ziet het idee van het opzetten van een internationaal bondgenootschap om de Amazone te redden als een aanval op de soevereiniteit van het Zuid-Amerikaanse land. "We mogen niet accepteren dat Macron en zijn 'alliantie' Brazilië als een kolonie beschouwt of dat de Amazone als niemandsland bestempeld wordt", twitterde de Braziliaanse president.

"Andere staatshoofden zijn wel solidair met Brazilië en hebben respect voor de soevereiniteit van ons land. Zoals je mag verwachten in een beschaafde wereld", vervolgde Bolsonaro. Hij stelt in gesprek te zijn met de president van Colombia Iván Duque Márquez over een gezamenlijk plan voor de Amazone-landen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de onafhankelijkheid en natuurlijke grondstoffen van de landen worden beschermd.

