EU: Londen moet brexitnota hoe dan ook betalen

maandag 26 augustus 2019 , 13:44

Bron: wikimedia/Annika Haas

BRUSSEL (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk zal de financiële verplichtingen die voortvloeien uit het EU-lidmaatschap moeten voldoen, ongeacht of het met een scheidingsakkoord of zonder afspraken vertrekt uit de EU. Een woordvoerster van de Europese Commissie herhaalde maandag deze "welbekende" positie van de EU.

"Het vereffenen van rekeningen is essentieel om een nieuwe relatie op gelijke voet te beginnen", aldus de zegsvrouw. Zij wilde niet ingaan op de vraag of er juridische acties in voorbereiding zijn.

De Britse premier Boris Johnson zei zondag dat zijn land wettelijk niet verplicht is om alle vertrekkosten te betalen aan de EU als er op 31 oktober geen akkoord is tussen Londen en Brussel. De rekening bedraagt volgens ramingen ruim 40 miljard euro.

"Als het VK niet betaalt wat het verschuldigd is, zal de EU niet onderhandelen over een handelsakkoord", twitterde Guy Verhofstadt, die zich namens het Europees Parlement bezighoudt met de brexit. "Na een no deal zal dit de eerste voorwaarde zijn voor welke gesprekken dan ook."

