Von der Leyen spreekt kandidaat-commissarissen

maandag 26 augustus 2019 , 13:13

© swiss-image.ch/Photo Valeriano DiDomenico/FLICKR

BRUSSEL (ANP) - Ursula von der Leyen, de toekomstige voorzitter van de Europese Commissie, gaat deze week officieel in gesprek met de kandidaat-commissarissen voor haar team. Vrijwel alle lidstaten hebben inmiddels iemand voorgedragen, alleen het Verenigd Koninkrijk ziet daar in verband met de brexit vanaf.

Von der Leyen neemt op 1 november het stokje over van Jean-Claude Juncker als hoofd van het dagelijks EU-bestuur. Zij heeft al aangegeven dat Frans Timmermans haar tweede man wordt. Ook de Deense Margrethe Vestager wordt vicevoorzitter.

De Duitse politica wil dat de helft van het college uit vrouwen bestaat. Ze werkt hard aan die doelstelling, maar of dat lukt hangt ook af van de lidstaten, zei een woordvoerster maandag. Niet elke voorgestelde kandidaat neemt noodzakelijkerwijs plaats in de Europese Commissie, voegde zij daaraan toe. De kandidaten moeten vanaf eind september ook nog hoorzittingen in het Europees Parlement doorstaan.

België was afgelopen weekend een van de laatste landen die een kandidaat aandroeg. De demissionaire regering koos voor de Franstalige liberaal Didier Reynders. Het Vlaams Belang zegt dat besluit juridisch aan te vechten omdat het parlement niet is geraadpleegd.

