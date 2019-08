Het augustusnummer van de Hofvijver: 'Stevig in het zadel'

maandag 26 augustus 2019 , 13:00

Bron: Valerie Kuypers

'Kabinetten verdwijnen, partijen vergaan, maar Rutte blijft eeuwig bestaan', zo stelt auteur Joop van den Berg in zijn tussenbalans van kabinet-Rutte III in de nieuwe editie van de Hofvijver van het Montesquieu Instituut. Volgens van den Berg is het derde kabinet van Premier Rutte 'in goede conditie' aan zijn tweede helft begonnen, en hebben ook de Eerste Kamerverkiezingen een paradoxale werking gehad op de stand van het kabinet.

Het Europese nieuws komt ook weer vol aan bod in de augutus-editie van de Hofvijver. Zo wordt er een update gegeven over de Brexit en wordt de val van de Italiaanse regering besproken. Verder is er een analyse te lezen over de coalitieproblemen in Spanje. Lukt het Spanje om op tijd een coalitieregering te vormen, of komen er - alweer - vervroegde verkiezingen in november? Tenslotte blikt Anchrit Wille alvast vooruit op de aanstaande hoorzittingen met gekandideerde Europese Commissarissen: zijn die hoorzittingen een nuttig instrument?

Dit en veel meer over de actuele politiek is nu te vinden in de nieuwste Hofvijver.

