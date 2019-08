Dreiging 'no deal' jaagt bedrijf naar ons land

maandag 26 augustus 2019 , 3:07

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk nemen de wijk naar Nederland. Ze vrezen het naderende vertrek van de Britten uit de Europese Unie, en al helemaal een wanordelijke brexit zonder goede afspraken, zegt de organisatie die deze ondernemingen namens Nederland het hof maakt.

Bijna honderd bedrijven hebben inmiddels voor een verhuizing naar Nederland gekozen. Nog eens ongeveer 325 denken erover om de Noordzee over te steken, meldt het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Nederland trekt vooral bedrijven uit de financiële sector, ICT, media en marketing en biotechnologie. Zij kiezen voor ons land omdat ze bijvoorbeeld een bankvergunning of uitzendrechten in de Europese Unie nodig hebben. Afgelopen jaar besloten onder meer het Amerikaanse handelshuis CBOE en de Japanse bank Norinchukin neer te strijken in Amsterdam.

Veel andere ondernemingen aarzelen nog, omdat nog onduidelijk is hoe de brexit vorm krijgt en wat die voor hen gaat betekenen. De onrust wordt wel groter, door "de steeds duidelijkere mogelijkheid van een no deal", zegt commissaris Jeroen Nijland van de NFIA. "Daarom oriënteren steeds meer van die bedrijven zich op Nederland als mogelijke nieuwe uitvalsbasis op de Europese markt."

