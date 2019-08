Iran meldt landen minister in Biarritz voor G7

zondag 25 augustus 2019 , 16:15

G7

BIARRITZ (ANP/RTR) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif is zondag met een vliegtuig geland in het Zuid-Franse Biarritz, waar de de top van zeven grote industrielanden en de EU (G7) wordt gehouden. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zarif is in Biarritz om mee te denken over stappen die kunnen helpen bij het verminderen van de spanningen tussen Iran en de VS. Volgens Franse diplomatieke bronnen zijn er op dit moment geen plannen voor overleg tussen Iraanse en Amerikaanse regeringsmedewerkers in Biarritz.

De regering van Donald Trump en de Iraanse machtshebbers liggen in de clinch over het atoomakkoord uit 2015. Teheran beloofde toen het eigen nucleaire programma aan banden te leggen in ruil voor economische voordelen. Trump trok zijn land vorig jaar terug uit die deal, die tot stand is gekomen toen zijn voorganger Barack Obama in het Witte Huis zat. Hij legde Iran ook weer zware sancties op.

