Reynders voorgedragen als EU-kandidaat België

zaterdag 24 augustus 2019 , 22:28

BRUSSEL (ANP/Belga) - De federale regering van België draagt vicepremier Didier Reynders voor als Europees Commissaris. Dat heeft premier Charles Michel zaterdagavond gemeld. Reynders en Michel zijn allebei lid van MR (Franstalige liberalen).

Het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten gevraagd uiterlijk maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is voor een plek in de Europese Unie. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de volgende Europese Commissie. Die treedt aan op 1 november.

De kandidaten moeten in september of oktober ook nog hoorzittingen ondergaan in het Europees Parlement.

