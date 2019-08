Tusk: terugkeer Rusland bij G7 onaanvaardbaar

zaterdag 24 augustus 2019 , 12:46

G7

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zal onder geen enkele voorwaarde instemmen met de terugkeer van Rusland bij de G7. Plannen daarvoor van de Amerikaanse president Donald Trump zijn onbespreekbaar, zei EU-president Donald Tusk voorafgaand aan de G7-top in het Franse Biarritz. De EU-president zegt zich sterk te zullen maken dat Oekraïne volgend jaar wordt uitgenodigd voor de top.

Hij verwacht een moeilijke top van de leiders van zeven grote economieën. De ontmoeting vorig jaar in Canada toonde al aan dat het steeds moeilijker wordt gemeenschappelijke standpunten in te nemen en te verwoorden, aldus Tusk. Trump trok in 2018 zijn handtekening onder de slotverklaring na afloop plotseling terug.

Washington ligt niet alleen op ramkoers met China maar in toenemende mate ook met de Europese Unie. Het instellen van handelsbelemmeringen onderling zal alleen maar leiden tot minder vertrouwen over en weer. Het gebruik van invoerheffingen voor politieke doeleinden door Trump kan gevaarlijk zijn voor de hele wereld, inclusief de EU, waarschuwde Tusk zaterdag. Als de VS invoerheffingen instellen tegen Frankrijk omdat Parijs techgiganten wil belasten, zal de EU volgens hem op dezelfde manier reageren.

Terug naar boven