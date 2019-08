'Veel fouten aangifte gescheiden stellen'

zaterdag 24 augustus 2019 , 7:31

DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst begint maandag een voorlichtingscampagne voor gescheiden koppels. Uit onderzoek blijkt dat deze stellen veel meer fouten maken bij het doen van aangifte en het aanvragen van toeslagen.

"Een foute aanslag kan in een forse naheffing resulteren", zegt John van Vliet, hoofd van de projectgroep Scheiden bij de Belastingdienst in het AD. "Of iemand moet ineens honderden tot duizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen of loopt juist toeslagen mis. Dat kan forse consequenties hebben. Sommige mensen belanden zelfs in de schuldsanering. We willen dat helpen voorkomen."

De meeste fouten doen zich volgens de Belastingdienst voor met de hypotheekrente en de kinderopvangtoeslag. Van Vliet: "Zo trekken ex-partners vaak allebei de volledige hypotheekrente af. Dat mag niet."

Via de campagne onder de naam ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ worden de scheidende stellen onder meer gewezen op een online checklist.

