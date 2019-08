Klimaat en biodiversiteit centrale G7-thema's

zaterdag 24 augustus 2019 , 4:00

G7

BIARRITZ (ANP) - Als het aan de Franse president en G7-gastheer Emmanuel Macron wordt er dit weekeinde tijdens de G7-top vooral gesproken over groene thema's. Het klimaat, de opwarming van de aarde en biodiversiteit zullen allemaal aan de orde komen, verzekerde hij.

Belangrijk onderwerp zijn zonder twijfel ook de vele bosbranden die er momenteel plaatsvinden in het regenwoud. "Het Amazonegebied brandt en dat is een zaak die de hele wereld aangaat, omdat het een bron is van diversiteit", zei hij aan de vooravond van de top. Ook is er plaats ingeruimd voor gesprekken over sociale ongelijkheid, naast de traditionele economische (handels)onderwerpen.

In de kustplaats komen de leiders van Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada, de Verenigde Staten, Japan en Italië (G7) samen. Ook de president van de Europese Unie schuift aan in het zwaar bewaakte hotel in Biarritz. Frankrijk heeft meer dan 10.000 militairen en agenten ingezet voor de beveiliging.

