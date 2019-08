Rutte: kans klein dat Johnson oplossing vindt

vrijdag 23 augustus 2019 , 16:58

BREXIT

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte wacht af met welk alternatief de Britse premier Boris Johnson komt voor de Noord-Ierse grenskwestie, maar hij heeft er niet heel veel vertrouwen in dat de "vrolijke Johnson" een oplossing zal vinden voor de zogenoemde backstop.

Dat zal "nog een hele hijs worden want als dat zo makkelijk was dan was die oplossing er wel de afgelopen drie jaren gekomen", zei Rutte op zijn persconferentie na de ministerraad. Hij acht de kans klein dat het Johnson lukt en dus moet het bedrijfsleven zich blijven voorbereiden op een harde brexit, aldus Rutte.

De uitreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie staat gepland voor 31 oktober. Johnson heeft gezegd zich aan die datum te willen houden, ook als er geen akkoord met de EU ligt. Hij wil van de backstop af, anders komt er volgens hem geen deal. De EU wil niet van de backstop af omdat zo voorkomen kan worden dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland komt.

