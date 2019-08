Malmström: ‘Handelsdeal beste drukmiddel tegen Brazilië’

vrijdag 23 augustus 2019 , 13:53

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Amerikaanse landen is het beste instrument om Brazilië ertoe te bewegen zich in te spannen voor het klimaat. Dat stelt EU-handelscommissaris Cecilia Malmström nadat Ierland had gezegd het zogenoemde Mercosur-akkoord te zullen blokkeren als Brazilië het Amazonegebied niet beschermt.

De Europese Commissie is "diep bezorgd" over de branden en verwelkomt de aankondiging van de Franse president Macron de kwestie komend weekend te bespreken tijdens de G7-top, zei een woordvoerster. "Het gevoel van urgentie is inderdaad gerechtvaardigd. Wij hebben contact met Bolivia en Brazilië en staan klaar om op wat voor manier dan ook assistentie te bieden."

"De Mercosur-deal betekent niet dat we het eens zijn met al het beleid van deze landen, maar het is een manier om Brazilië te verankeren in het klimaatakkoord van Parijs", citeerde de zegsvrouw Malmström. "Het is het beste dat we kunnen doen om juridisch bindende verplichtingen te creëren met landen waarvan we willen dat ze onze milieustandaarden respecteren."

In het handelsakkoord zijn instrumenten voor handhaving opgenomen, maar het zal niet alle problemen oplossen, erkent Malmström. Het is volgens haar het best beschikbare middel. "Met de EU-Mercosur-overeenkomst heeft president Bolsonaro zijn keuze gemaakt", verwees zij naar de Amerikaanse afwijzing van het akkoord van Parijs.

De branden in het oerwoud zijn eind volgend week ook onderwerp van gesprek bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Helsinki. "We hebben krachtige actie nodig van de EU", aldus de Finse minister Pekka Haavisto. In een gesprek met EU-buitenlandchef Federica Mogherini toonden beiden zich volgens hem bezorgd over de "kritieke consequenties" van de branden voor het klimaat.

Terug naar boven